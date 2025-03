Roma, tre manifestazioni oggi sabato 15 marzo: mappa delle strade chiuse, deviazioni

Tre manifestazioni si svolgeranno oggi, sabato 15 marzo, nel centro di Roma. La principale, che si terrà in piazza del Popolo a partire dalle 15, è promossa dai sindaci in risposta all’appello di Michele Serra, con la partecipazione di circa 15mila persone. In contemporanea, si svolgeranno due contromanifestazioni: una a piazza Bocca della Verità con il leader di Democrazia Sovrana Popolare, Marco Rizzo, attesa a circa 3mila persone, e un’altra a piazza Barberini, con circa 250 partecipanti da Potere al Popolo.

A causa degli eventi, saranno implementate chiusure stradali e deviazioni per i mezzi pubblici. A piazza del Popolo, le alterazioni della viabilità sono previste dalle 14 alle 20, interessando le aree tra il Muro Torto, piazzale Flaminio e il Lungotevere, con probabili deviazioni della linea 119. Dalle 13.30, saranno chiusi al traffico diversi tratti stradali intorno a piazza del Popolo e saranno disattivati i varchi elettronici delle Ztl nel Centro Storico e Tridente.

Il presidio di piazza Barberini, attivo dalle 15 alle 18, sarà nell’area pedonale, influenzando la circolazione nelle strade circostanti, con possibili chiusure durante l’afflusso e il deflusso dei partecipanti. Deviations interessano anche le linee di autobus 52, 53, 61, 62, 63, 80, 83, 85, 100, 119, 160, 492, 590 e C3. Infine, a piazza Bocca della Verità, il sit-in dalle 15.30 alle 18.30 comporterà un piano viabilità con eventuali chiusure, mentre entro le 12.30 è previsto il divieto di sosta nella piazza.