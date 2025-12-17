Roma tra le mete preferite dei viaggiatori

Roma conferma la sua posizione di prestigio nel panorama globale come meta preferita dai viaggiatori di tutto il mondo. Secondo la classifica di Euromonitor International, la Capitale d’Italia conquista un quarto posto tra le destinazioni più amate, un risultato che testimonia una crescita costante del turismo nella città.

Roma mantiene una posizione di assoluto prestigio, testimoniando la sua immensa attrattiva per chi cerca un’esperienza unica, offrendo un viaggio nella storia millenaria che affascina milioni di turisti ogni anno. La città non è solo una città, ma un viaggio tra le rovine dell’antico impero, le maestose piazze rinascimentali e angoli segreti che raccontano secoli di arte e cultura.

I numeri confermano la crescita del turismo: 38 milioni di turisti sono arrivati a Roma tra luglio e agosto, con un incremento del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La città si conferma come uno dei principali motori dell’economia turistica, con 13 miliardi di euro di introiti generati grazie alla visita di 44 milioni di persone provenienti da ogni angolo del mondo.

Roma sta vivendo una vera e propria metamorfosi, grazie anche all’ampliamento strategico dell’Aeroporto di Fiumicino, un progetto che prevede di arrivare a gestire fino a 100 milioni di passeggeri. Questi cambiamenti, insieme alla costante crescita delle strutture ricettive, stanno rendendo la città ancora più accessibile e pronta a soddisfare le esigenze di un turismo internazionale sempre più esigente.