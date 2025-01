Roma, tifosi spagnoli feriti da ultras della Lazio: 3 accoltellati

Un gruppo di circa 70 tifosi spagnoli della Real Sociedad è stato aggressore, la sera del 22 gennaio, verso le 23, mentre si trovava in un locale di via Leonina a Roma. L’attacco è avvenuto da parte di un gruppo di circa 80 persone, presumibilmente riconducibile agli ultras della Lazio. Durante l’aggressione, tre tifosi spagnoli sono stati accoltellati e sono stati utilizzati oggetti contundenti e armi da taglio. Dopo l’episodio, gli aggressori sono fuggiti all’arrivo della polizia, che ha subito avviato un intervento sul luogo. Gli agenti hanno sequestrato alcuni oggetti utilizzati per l’aggressione e hanno iniziato a identificare alcuni ultras nelle aree circostanti. Le indagini sono attualmente in corso, con l’obiettivo di raccogliere ulteriori elementi utili all’inchiesta, inclusa l’acquisizione delle immagini fornite dagli impianti di videosorveglianza della città.