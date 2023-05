Roma, Tiago Pinto: "Mourinho? Ci saranno momenti giusti per parlare del suo futuro"

Il futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma? “Si parla di tante cose, se tutte fossero vere non avremmo potuto convivere tutti i giorni, riuscendo a mangiare insieme. Ci saranno momenti e posti giusti per parlare del futuro, e non è certo oggi”. Così il direttore sportivo della Roma, Tiago Pinto, ha risposto ieri in merito al destino del tecnico giallorosso.

“Siamo orgogliosi del percorso fatto e del ‘Mourinho way’, della sua leadership – ha aggiunto Pinto a Dazn, a pochi minuti dall’inizio del match con la Salernitana -. Speriamo che la finale (di Europa League a Budapest, ndr) non porti altre critiche, significherebbe che abbiamo vinto”.

COSA DICONO I BOOKIES

Nel valzer delle panchine, anche la Roma quindi, in attesa della finale di Europa League, ragiona sul proprio futuro. Se a decidere fossero i tifosi romanisti, blinderebbero José Mourinho per i prossimi anni ma sia lo Special One, con un contratto fino al 2024, che la proprietà capitolina dovranno mettersi intorno a un tavolo per decidere se proseguire insieme o meno. Il tecnico portoghese, spiega Agipronews, difficilmente lascerà la panchina della Roma, scenario in quota a 1,80, e così tutti coloro che sognano di allenare Pellegrini e compagni partono dietro: Antonio Conte, primo degli inseguitori, si gioca a 5,00 mentre l’attuale tecnico del Brighton Roberto De Zerbi è dato a 16. Stessa quota anche per Luciano Spalletti che a Trigoria ha allenato in due periodi differenti e che non escluderebbe un terzo ritorno in giallorosso.