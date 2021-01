“Il corpo di mio figlio non è il mio corpo, sopprimerlo non è la mia scelta #stopaborto”. Tornano i mega poster dei Pro Vita, stavolta sui camion-vela con i soliti messaggi forti contro la legge dello Stato che consente l’interruzione di gravidanza. “Con questi cartelloni si vuole mandare un messaggio chiaro: non esiste il diritto di uccidere una persona umana”. Così una nota della onlus prolife già promotrice della campagna #dallapartedelledonne contro la pillola abortiva Ru486 che tanto ha sollevato polemiche e proteste

“L’aborto è l’uccisione di un bambino. Sia pur piccolo, allo stato embrionale, fin dal momento del concepimento c’è un essere umano unico e irripetibile, nel grembo della madre” così i vertici dei Pro Vita.

“Riecco le offese sul corpo delle donne. Stamattina Roma si è svegliata invasa da vele mobili che pubblicizzano l’ennesima campagna contro l’aborto sempre della stessa associazione. Affissioni inconcepibili, come il manifesto che tante e giuste polemiche aveva destato a dicembre, perché non solo esplicano ancora una volta violenza sul corpo delle donne ma perché contengono messaggi fuorvianti” sottolinea la capogruppo della lista Zingaretti alla Regione Lazio, Marta Bonafoni.

Non solo: “Ho avuto modo di conoscere un esponente della onlus Pro vita e famiglia, l’avvocato Fiore, qualche giorno fa in audizione alla Pisana, venuto a spiegarci che l’omofobia è sostanzialmente una invenzione. La peggiore destra d’Europa è già qui, nelle nostre città e da Roma manda i suoi messaggi peggiori. La libertà delle donne è il loro target, una società medievale il loro approdo”.