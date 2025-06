Roma: Strategie per Potenziare la Mobilità in Bicicletta

Roma ha compiuto progressi significativi nella mobilità in bicicletta, ma per raggiungere il livello di altre grandi città europee è necessario potenziare le infrastrutture, garantire il rispetto delle norme e promuovere un cambiamento nelle abitudini dei cittadini. Tommaso Grandi dell’associazione Salvaiciclisti ha evidenziato queste necessità in occasione del World Bike Day.

