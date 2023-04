Roma, stop Smalling e Wijnaldum

Due pedine KO nella sfida di giovedì in Europa League, ora in campionato Mou deve ovviare alle assenze

La Roma continua a perdere pezzi. Contro il Feyenoord giovedì in Europa League si sono fermati prima Wijnaldum e poi Smalling. Per entrambi noie muscolari, che andranno valutate a Trigoria dallo staff medico giallorosso nelle prossime ore. Per il difensore inglese dovrebbe trattarsi di un infortunio al flessore, nelle prossime ore si avranno maggiori dettagli sulle sue condizioni; invece per il centrocampista olandese si tratta di un infortunio al flessore della coscia sinistra.

Mister Mourinho lunedì sera a Bergamo in campionato contro l’Atalanta dovrebbe rilanciare Ibanez dal 1′ nel terzetto di difesa mentre in mezzo al campo ci sarà Matic con Cristante poi trequartista Pellegrini per sostenere gli avanti Dybala e Abraham (in ballottaggio serrato però con Belotti per una maglia da titolare).

Fantacalcio.it per Adnkronos