Mauricio Pochettino per Paulo Fonseca: potrebbe essere questa una delle prime mosse della nuova proprietà della Roma. Secondo il quotidiano sportivo spagnolo “As”, il tecnico portoghese è a rischio dopo l’eliminazione in Europa League per mano del Siviglia e la società giallorossa avrebbe cominciato a sondare il mercato per un possibile sostituto. E il sogno si chiamerebbe Pochettino, tecnico argentino attualmente libero dopo l’esonero al Tottenham e finalista in Champions un anno fa alla guida degli stessi Spurs. Il futuro di Fonseca sarebbe legato alla risposta di Pochettino: se arriverà il suo sì, l’avventura del tecnico portoghese si esaurirà. L’ex allenatore del Tottenham aspetta però di vedere anche cosa succede al Paris Saint Germain: saltasse Tuchel, potrebbe ambire alla panchina dei francesi.