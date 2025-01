Roma, Sport e Salute e Istituto per il credito sportivo e culturale presentano il “Rapporto Sport 2024”

Il Circolo del Tennis del Foro Italico di Roma ha ospitato la presentazione del “Rapporto Sport 2024”, realizzato da Sport e Salute e dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale. Questo rapporto fornisce un’analisi dettagliata del sistema sportivo italiano utilizzando dati di alta qualità e fonti ufficiali, seguendo una metodologia certificata. L’edizione 2024 si concentra su tre aree principali: il ‘Pil dello sport’, la ‘Domanda-Offerta di Sport in Italia’ e gli ‘Investimenti e l’impatto sociale nello Sport’.

Il ‘Pil dello sport’ analizza il contributo economico del settore sportivo, mentre la sezione dedicata alla ‘Domanda-Offerta di Sport in Italia’ esamina le dinamiche attuali tra l’interesse del pubblico per le attività sportive e l’offerta di servizi e strutture disponibili. Infine, la parte sugli ‘Investimenti e l’impatto sociale nello Sport’ si concentra sull’importanza degli investimenti per lo sviluppo del settore e sul loro impatto sociale, evidenziando come lo sport possa influenzare positivamente la comunità.

Questo rapporto rappresenta una risorsa fondamentale per comprendere le tendenze, le sfide e le opportunità nel panorama sportivo italiano, offrendo spunti preziosi per i decisori e gli stakeholder del settore. La presentazione si è rivelata un’importante occasione di confronto e discussione, sottolineando l’importanza dello sport non solo come attività fisica ma anche come elemento di sviluppo sociale ed economico.