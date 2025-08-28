Roma sporca: il degrado che colpisce la Città Eterna

Roma, un simbolo di bellezza e storia, sta affrontando un grave problema di sporcizia. Katia Simeoni, consigliera ombra del movimento Italia dei Diritti, ha osservato un accumulo di rifiuti in viale Giulio Cesare, vicino al Vaticano. Questo degrado non riflette l’immagine di una capitale europea.

Simeoni ha evidenziato come bottiglie di vetro, lattine e rifiuti vari si accumulino lungo i marciapiedi, senza che nessuno intervenga per ripulire. La situazione è aggravata dalla maleducazione di alcuni cittadini e dai disservizi dell’azienda di gestione dei rifiuti, AMA. La consigliera si chiede dove siano le autorità e gli amministratori locali, sottolineando il suo amore per Roma e la vergogna per lo stato attuale della città.

Anche Carlo Spinelli, segretario provinciale romano del movimento, ha espresso preoccupazione. Ha osservato che il problema della raccolta dei rifiuti colpisce ogni zona di Roma, compresi i luoghi più frequentati dai turisti. Spinelli ha denunciato la condizione inaccettabile di una città che deve mostrare il suo fascino, lamentandosi di come la “grande bellezza” si stia trasformando in un’immagine di sporcizia.

In vista delle prossime elezioni amministrative, Spinelli invita i cittadini a riflettere sulla situazione attuale. La mancanza di attenzione da parte delle autorità competenti solleva interrogativi sul futuro della città e sulla sua capacità di mantenere un’immagine dignitosa.