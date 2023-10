Roma, spari oggi al Prenestino: ferito 26enne

E’ accaduto prima delle 6 di questa mattina in via Luigi Gadola

Spari nel quartiere Prenestino. Poco prima delle 6 di questa mattina i residenti di via Luigi Gadola sono stati svegliati da due colpi d’arma da fuoco. A terra, secondo quanto apprende l’Adnkronos, un 26enne romano, già noto alle forze dell’ordine perché coinvolto in una operazione antidroga a Tor Bella Monaca insieme ad altre 37 persone. Il ragazzo è stato portato d’urgenza al policlinico Casilino per essere operato. Sul posto per i rilievi i carabinieri di via In Selci e di Roma Casilina, impegnati nelle indagini.

(di Silvia Mancinelli)