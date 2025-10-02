Roma soffre: sconfitta in casa con il Lille all’Olimpico

La Roma subisce una deludente sconfitta all’Olimpico contro il Lille nella seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Dopo il ko in campionato contro il Torino, la squadra di Gasperini vede incrementarsi le difficoltà. La partita si decide nel primo tempo, quando Haraldsson segna al 6′ dopo un errore di Tsimikas.

L’incontro riserva un’aspettativa mai vista prima: la Roma ottiene tre calci di rigore consecutivi nel finale, tutti falliti da Dovbyk e Soulé. I tiri sono resi nulli a causa di un’infrazione del portiere del Lille, Ozer, il quale è stato richiamato dal VAR per non aver mantenuto il piede sulla linea. Nonostante i ripetuti tentativi, Ozer riesce a parare ciascun rigore.

Con questa sconfitta, la Roma resta fermo a tre punti nel girone, conquistati all’esordio contro il Nizza. La prossima sfida vedrà la squadra affrontare la Fiorentina in Serie A, con la speranza di rialzarsi immediatamente. Le reazioni post-partita indicano un andamento negativo, evidenziando errori evidenti sia in attacco che in difesa. La squadra sembra pagare il doppio impegno tra campionato ed Europa, con alcuni giocatori che faticano a tenere il passo.

Il coach Gasperini ha commentato l’inaspettato evento dei rigori, dichiarando che non era mai successo nella sua carriera. La situazione ha evidentemente influito sul morale della squadra, che ora dovrà lavorare per ritrovare la giusta concentrazione e determinazione per le prossime sfide.