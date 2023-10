Roma, Smalling in gruppo

Arrivano buone notizie sul fronte Roma per i fantallenatori. Il club giallorosso, anche oggi, si è ritrovato al centro sportivo di Trigoria per preparare la sfida contro il Monza di Raffaele Palladino, in programma domenica alle 12:30.

Chris Smalling, quasi sempre assente da inizio stagione, è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo. Ora resta da capire se le sue condizioni gli permetteranno di essere convocabile per la gara contro i brianzoli. Qualora non fosse così, Mourinho potrebbe presto lanciarlo in campo, considerati i numerosi impegni in calendario.

Se dovesse farcela, giocherebbe probabilmente dal primo minuto con Mancini ed uno tra N’Dicka e Llorente. In caso di forfait, pronti i tre difensori citati prima con Llorente che resta leggermente in dubbio.

In avanti sarà Belotti a prendere il posto di Dybala al fianco di Lukaku.

