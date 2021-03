Lunedì mattina, sulla pedana rialzabile di Piazza Venezia, il “pizzardone” di turno alle ore 10 (“pizzardone” è un termine che deriva dal vecchio cappello di ordinanza, molto simile a quello inglese nelle due guerre) sembrava più alto, più autorevole, quasi minaccioso.

Era un po’ che la pedana non spuntava fuori, dando un senso di grandezza ai gesti che regolano il traffico (solo apparentemente banali: è come fare yoga, non capisci quanto siano complessi e rigorosi quei movimenti finché non li provi sulla tua pelle). A Piazza Venezia succede di tutto, lo sappiamo. Nell’aiuola centrale ha avuto cittadinanza persino Spelacchio, epocale e striminzito albero di Natale che ha reso immortale il nome della sindaca Raggi.

C’è stato un tempo in cui si aprivano e si chiudevano balconi, si urlava, si tramava, la piazza si riempiva di fan che sventolavano, obbligati, i loro cappelli in nome di un incubo che venne a lungo confuso con un sogno. Per fortuna non succede più. Almeno questo. Qualche giorno fa sono apparse delle bancarelle, per la protesta degli ambulanti.

Su Piazza Venezia davano le finestre della penultima abitazione di Ennio Morricone, al quale non bastò questa “centralità” per rimuovere il suo antico imbarazzo di artista infinito ma soprattutto, come diceva lui, di artigiano: “Un giorno mi resi conto che Roma non la conoscevo affatto!”. Ultimamente la piazza è stata divorata dai lavori: metropolitana, manto stradale, deviazioni.

Ormai è un gioco dell’oca sui sampietrini. I vigili sono sempre presenti, sole, pioggia, governi, sindaci. Da mesi vengono accompagnati da poliziotti e da soldati che sorvegliano l’accesso (il non accesso) a Via dei Fori Imperiali, separando in modo visivamente sgradevole un pezzo di Roma negato al traffico privato.

Partendo da Piazza Venezia, luogo simbolo della mescolanza fra cittadini e autorità, la leggenda del vigile ha varcato spesso la porta di Cinecittà, collegando la vita vissuta con la sceneggiatura e i caratteri di qualche piccolo “colosso” della commedia all’italiana. Soprattutto Sordi ha legato alla figura del “pizzardone” parte della sua creatività.

Segnatamente, però, il suo Vigile (quello in cui da fannullone si ritrova dentro una divisa con il nome di Otello Celletti e combina talmente tanti guai fino a mettere nei guai se stesso e il sindaco De Sica), non era ambientato a Roma ma in una cittadina senza nome nei dintorni della capitale, con molte scene di “vigilanza attiva” girate poco fuori dalle mura di Viterbo.

No, il film che ha reso indissolubile il rapporto fra Sordi e il mondo dei vigili romani fu Guardia, guardia scelta, brigadiere e maresciallo, diretto nel ’56 da Mauro Bolognini: un’intera pellicola ambientata nel mondo dei vigili urbani di vario grado e ruolo, sorpresi nei dopolavori o nell’esercizio paradossale delle loro funzioni.

Sordi non dirige mai il traffico a Piazza Venezia (soltanto Aldo Fabrizi viene ripreso lì mentre si lascia infinocchiare da un ladro di automobili), bensì a Piazza Barberini, dove si dà il cambio con Manfredi, e poi accanto alla Scala Santa. Nella storia, Sordi è un cinico che eleva multe a raffica, sostenendo che “su al Nord così fanno”, che sostiene esami di francese a vanvera e che alla fine, a causa del suo zelo, viene veramente trasferito al nord, a Milano precisamente, dove nell’ultima scena, “col nebiùn e col magùn”, presta servizio in Piazza Duomo.