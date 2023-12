Roma-Sheriff 3-0, Mourinho secondo in girone Europa League

La Roma si impone 3-0 sullo Sheriff allo stadio Olimpico nell’ultima gara del gruppo G di Europa League ma chiude con 13 punti, al secondo posto dietro lo Slavia Praga con 15, e andrà a giocare il playoff con le squadre che retrocedono dalla Champions League.

La formazione di Mourinho parte subito forte e si porta in vantaggio all’11 con Lukaku per raddoppiare con Belotti al 32′ sfiorando il vantaggio in più di un’occasione ma il contemporaneo vantaggio di 4-0 dello Slavia sul Servette al termine dei primi 45′ minuti, frena poi nella ripresa lo slancio dei giallorossi. Al termine della partita il tris con il giovane Pisilli.

La partita

Senza Dybala, Smalling, Mancini, Spinazzola, Ndicka e Kristensen, Mourinho manda in campo una formazione differente nel consueto 3-5-2. Cristante scala in posizione di centrale della difesa a tre completata da Celik e Llorente, e Svilar in porta, a centrocampo trovano spazio Aouar, Bove e Renato Sanches con Karsdorp a destra e Zalewski a sinistra. In attacco c’è Lukaku, squalificato in campionato, insieme a Belotti.

Roma in vantaggio all’11’ con una grande azione di Zalewski che crossa con il mancino basso dalla sinistra per Lukaku: piatto e gol. La pressione giallorossa è costante e al 32′ arriva il raddoppio: Renato Sanches scucchiaia in area per Zalewski, l’esternoprova a sua volta il pallonetto volante per scavalcare Koval che con un colpo di reni si salva con la punta delle dita. Arriva Belotti che di testa da due passi mette in rete il pallone del 2-0.

Ad inizio ripresa la Roma rientra in campo senza Aouar infortunato con al suo posto El Shaarawy. Al 51′ Renato Sanches irrompe centralmente a ridosso dell’area avversaria e serve Lukaku che cerca il palo lungo con il destro dalla distanza e sfiora la base del palo. I ritmi poi si abbassano e Mourinho inizia a risparmiare giocatori in vista della sfida di Bologna. Il tecnico portoghese in successione inserisce oltre a Paredes, i giovani Pagano, Pisilli e Mannini nel finale. Al 64′ ancora Roma pericolosa: sponda di Belotti per Pagano che calcia però debolmente dal limite.

Sul finire ancora giallorossi pericolosi al 78′ con El Shaarawy che serve l’accorrente Pisilli che però centra il portiere ospite col destro da dentro l’area. Un minuto dopo assist di testa di Lukaku per El Shaarawy che, tutto solo in area, calcia alle stelle con il mancino. All’87’ occasione per lo Sheriff con Ricardinho che mette in area con il destro dalla sinistra per Tovar che svetta di testa ma Svilar blocca centralmente. Al 93′ la Roma cala il tris: sponda perfetta di Lukaku dal limite per il giovane Pisilli che conclude e trova l’angolo, complice una leggera deviazione, su cui non può nulla il portiere dello Sheriff.