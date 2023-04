Roma, Sgarbi: "Liquido nero in Barcaccia? Tso per attivisti"

“E’ ora di finirla con queste provocazioni in nome di un alto ideale fasullo come quello del clima. Peggiorato, sì, ma da questi grotteschi ambientalisti, disperati in buona fede, ‘picciotti’ al soldo di un capitalismo criminale che alimenta fotovoltaico e rinnovabili“. E’ quanto ha dichiarato all’Adnkronos il critico e sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi dopo l’ultimo gesto vandalico alla Barcaccia di Piazza di Spagna commesso ad opera degli ambientalisti di Ultima Generazione.

“Il vero inquinamento è nelle loro menti – ha aggiunto Sgarbi- Andrebbero rinchiusi all’interno di luoghi di recupero psicologico con trattamento sanitario obbligatorio”. Ascoltiamo la voce dei giovani ambientalisti, come ha suggerito recentemente la segretaria del Pd, Elly Schlein? “Assolutamente no – ha proseguito – Elly Schlein è una donna intelligente. Non si può dialogare con delle menti malate”.