Roma senza Malen in Europa League

Roma senza Malen in Europa League

La Roma ha accolto Malen, ma deve subito fermarsi a causa di una questione regolamentare. L’olandese non potrà giocare in Europa fino alla fase a eliminazione diretta. Di conseguenza, i giallorossi dovranno affrontare le prossime partite di Europa League contro lo Stoccarda e il Panathinaikos senza Malen e con Dovbyk appena rientrato dopo un’operazione.

In questo momento cruciale della stagione, la Roma dovrà affidarsi a Ferguson, l’unico vero centravanti disponibile. Le prossime due partite di Europa League non sono secondarie, poiché entrare nelle prime otto significa evitare i playoff di febbraio e alleggerire un calendario già saturo. Inoltre, c’è anche una posta più ampia in gioco: il ranking europeo e la corsa al quinto posto in Champions League per l’Italia.

