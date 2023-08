Roma-Salernitana oggi 20 agosto: orario, dove vederla in tv e streaming, formazioni

La Roma debutta nel campionato di Serie A 2023-2024 ospitando la Salernitana nel match in calendario per la prima giornata alle 18.30 di oggi domenica 20 agosto. I giallorossi di José Mourinho schierano una formazione condizionata dall’assenza di Dybala e Pellegrini. Spazio ai volti nuovi Kristensen, Aouar e Llorente.

“Abbiamo perso Abraham per infortunio alla fine della scorsa stagione e non abbiamo ancora fatto niente per compensare questa situazione. Direttore e società stanno facendo il possibile, io alleno i giocatori a disposizione”, dice Mourinho lamentando l’assenza di un centravanti.

Le formazioni:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio: Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Bove, Cristante, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Belotti.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Fazio, Gyomber, Bradaric; Sambia, L. Coulibaly, M. Coulibaly, Mazzocchi; Kastanos, Candreva; Dia.

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva da Dazn. Bisogna sintonizzarsi con la propria televisione smart sull’app ufficiale di Dazn, oppure utilizzare Playstation, Xbox, Google Chromecast, Amazon FireStick TV o TIMVISION BOX. Per chi è abbonato a Sky e a Dazn, la partita sarà disponibile al canale numero 214 di Sky.