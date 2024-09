Roma, Saelemakers si sottopone a un intervento: le ultime

Il 16 settembre 2024, la Roma si trova in una situazione critica all’inizio della stagione, con un bilancio di nessuna vittoria in campionato, risultando una delle delusioni fino a questo momento. La situazione si complica ulteriormente con l’infortunio di Alexis Saelemaekers, centrocampista ex Milan e Bologna, che ha dovuto abbandonare il campo durante la partita contro il Genoa a causa di un infortunio alla caviglia destra. Le prime valutazioni hanno rivelato una microfrattura al perone e un trauma distorsivo.

Il calciatore si è sottoposto a esami presso il Campus Biomedico, dove i medici hanno confermato la microfrattura composta poco sotto il perone. Poiché la caviglia è attualmente gonfia, ulteriori analisi dovranno essere effettuate per comprendere meglio l’entità del trauma. Purtroppo, ci sono notizie allarmanti: si prevede che Saelemaekers debba sottoporsi a un intervento chirurgico nei prossimi giorni e che sarà costretto a rimanere fuori dal campo per circa due mesi.

Questo infortunio avrà un impatto significativo sulla squadra, poiché il giocatore mancherà diverse partite cruciali. La sua assenza si farà sentire, in particolare in vista del big match contro il Napoli, previsto per il 24 novembre. Questo incontro si preannuncia fondamentale, sia per le ambizioni della Roma in campionato sia per il morale della squadra, già provata da un inizio di stagione difficile.

In sintesi, l’inizio del campionato per la Roma è stato deludente, con il club che ancora non è riuscito a conquistare una vittoria. A complicare ulteriormente la situazione ci sono le serie problematiche fisiche di uno dei suoi calciatori chiave, Saelemaekers, il quale dovrà affrontare un lungo periodo di recupero a causa di un grave infortunio. Ora, l’attenzione della squadra è rivolta a gestire l’assenza del giocatore e a cercare di risollevare le sorti del campionato.