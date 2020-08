Un simbolo della città in ville storiche e quartieri residenziali: i pini di Roma sono un patrimonio arboreo che conta migliaia di esemplari in tutta la città. Da qualche anno un parassita proveniente dal Nord America, la cosiddetta ‘cocciniglia tartaruga’ (nome scientifico Toumeyella parvicornis), sta letteralmente divorando queste piante con un conseguente danno ambientale, oltre che paesaggistico e culturale, di proporzioni inimmaginabili. Calcoli alla mano, gli agronomi stimano che circa l’80% dei pini urbani sia a rischio a causa dell’invasione di questo micidiale killer, noto anche come ‘cocciniglia dei Caraibi’. Devastante la grande quantità di melata che produce che va a ricoprire le chiome degli alberi succhiandone la linfa vitale. Con la formazione della fumaggine sui rami, è facilmente intuibile che la fotosintesi è in parte compromessa comportando il deperimento degli alberi fino alla loro morte. L’insetto alieno si è diffuso a Roma rapidamente dopo aver fatto la sua comparsa (e conseguenti danni) nel 2015 in Campania.

