Roma, rintracciato il 17enne che ha accoltellato un coetaneo a Testaccio

La polizia ha rintracciato un ragazzo di 17 anni considerato responsabile del ferimento di un coetaneo di origini filippine, accoltellato alla gola il 23 gennaio scorso all’uscita di scuola in piazza Testaccio a Roma. Il sospettato è un minore italo-egiziano. Gli agenti della Squadra Mobile di Roma lo hanno individuato ieri pomeriggio all’interno della sua abitazione. L’operazione è stata coordinata dalla procura dei minorenni, la quale sta conducendo le indagini. Il giovane è attualmente indagato per tentato omicidio aggravato e per il porto di armi o oggetti atti a offendere.