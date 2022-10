'Roma rinascerai', in mostra le visioni urbanistiche di Cesare Esposito

Roma rinascerai: metamorfosi magiche, immagini fatate, progetti e visioni urbanistiche, tra i monumenti di Roma simboli di pace. Si è aperta oggi in via dei Banchi Vecchi, nella chiesa di Santa Lucia al Gonfalone, la tre giorni dedicata alle opere dell’architetto Cesare Esposito, monticiano doc, ideatore della nevicata artificiale di Santa Maria Maggiore in ricordo del miracolo della neve.

Nella mostra, aperta tra le 17 e le 20 da oggi al 22 ottobre, sono esposti i lavori di Esposito e i suoi visionari progetti urbanistici: dalla vela per il Colosseo all’isola pedonale di porta San Paolo omaggio alle donne martiri. “Evoco con questa mostra un giorno mondiale della pace”, dice Esposito, che poi scherza: “Sono contento che durante l’esposizione festeggerò il compleanno insieme alle mie opere, il 22 ottobre, nel giorno in cui Giovanni Paolo II è stato proclamato santo. Eravamo diventati amici – ricorda l’architetto -, ci conoscemmo quando mi occupai dei fuochi artificiali a Castel Sant’Angelo, lui presente per benedire il ritorno dell’angelo restaurato. Poi la fortificazione della amicizia di fede spirituale con il miracolo della Madonna della neve”.