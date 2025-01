Roma, rete antisionista in corteo alla Basilica di San Paolo

Decine di studenti si sono radunati questa mattina davanti alla fermata della metropolitana San Paolo a Roma per esprimere la loro solidarietà alla causa palestinese, coincidente con l’apertura della Porta Santa nella vicina Basilica. Sostenendo la loro protesta, hanno esibito uno striscione che recita: “Non voltatevi dall’altra parte, fermiamo Israele, per un Giubileo contro genocidio, massacri e guerre”. Questa manifestazione evidenzia la crescente attenzione degli studenti verso le problematiche legate al conflitto israelo-palestinese.

L’iniziativa è parte di un movimento più ampio, noto come Rete Antisionista, che è stato costituito in seguito a un’assemblea tenutasi il 9 novembre scorso. Il gruppo è composto da diverse organizzazioni, tra cui la Rete dei comunisti, Osa, Cambiare Rotta, il Movimento degli studenti palestinesi, l’Associazione Palestinesi in Italia e Arci. La coalizione mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione della Palestina e a promuovere l’iniziativa di un Giubileo che metta in luce le ingiustizie e le sofferenze causate dal conflitto.

La manifestazione di oggi si inserisce in un contesto più ampio di mobilitazione studentesca, che invita a non ignorare le atrocità che si verificano in Palestina. Gli studenti, attraverso il loro operato, stanno cercando di accrescere la consapevolezza di una crisi che ha radici storiche profonde e che continua a generare dolore e divisione. Il loro messaggio è chiaro: chiedono un cambiamento e una presa di coscienza da parte della società, sottolineando la necessità di fermare le violenze e le guerre che colpiscono il popolo palestinese.

Con la manifestazione di oggi, gli studenti vogliono non solo esprimere la loro solidarietà, ma anche sollecitare una risposta più attiva da parte della comunità internazionale e dei governanti riguardo alla Palestina. La protesta, coincidente con un evento simbolico importante come l’apertura della Porta Santa, è una scelta strategica per richiamare l’attenzione su temi di giustizia sociale e diritti umani, elementi che i manifestanti ritengono fondamentali in un contesto di conflitto e sofferenza.