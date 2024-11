Roma: Restrizioni Stradali e Modifiche ai Bus il 4 Novembre per la Festa delle Forze Armate e il G7

Il 4 novembre a Roma si svolgeranno celebrazioni significative, inclusi eventi per il Giorno dell’Unità Nazionale, la Giornata delle Forze Armate e la riunione del G7 per lo Sviluppo Sostenibile al palazzo Altemps. In considerazione di queste manifestazioni, la polizia ha predisposto una serie di chiusure stradali nel centro storico, che avranno inizio alle 7 del mattino e proseguiranno fino a cessate esigenze.

Le strade interessate dalle chiusure includono piazza Venezia, via dei Fori Imperiali (tra piazza Venezia e largo Corrado Ricci), piazza della Madonna di Loreto, via del Teatro di Marcello, piazza di San Marco, via Nazionale, via IV Novembre, via Cesare Battisti e piazza dell’Ara Coeli, dove sarà instaurato un doppio senso di marcia su via del Plebiscito. A partire dalle 8, altre strade saranno chiuse, tra cui via di Monte Brianzo, via dei Soldati, via di Sant’Apollinare e via degli Astalli.

La polizia ha intensificato i controlli in tutte le zone chiave per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, con un significativo dispiegamento di pattuglie. Durante il weekend, dal 2 al 4 novembre, sarà in vigore anche il divieto di sosta su via dei Cerchi e su viale delle Terme di Caracalla. Inoltre, su via dell’Ara Massima di Ercole, la chiusura riguarderà il tratto da via del Circo Massimo a via dei Cerchi.

Per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico, diverse linee saranno deviate fino al 4 novembre, incluse le linee H, 30, 40, 44, 46, 51, 60, 62, 63, 64, 70, 80, 81, 83, 85, 87, 117, 100, 118, 160, 170, 492, 628, 715, 716, 781, 916 e 990. Saranno anche temporaneamente sospese alcune fermate.

In aggiunta, è stato allestito un “villaggio della Difesa” nell’area del Circo Massimo per accogliere i partecipanti agli eventi. Queste celebrazioni non solo commemorano la storia italiana, ma rappresentano anche un’importante opportunità per riflettere sui valori dell’unità e della difesa nazionale.