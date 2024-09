Roma, recuperato Dovbyk per Genova

Il 13 settembre 2024, Artem Dovbyk, centravanti ucraino, ha ripreso ad allenarsi regolarmente con la squadra e si prepara per la partita di domenica contro il Genoa, che si giocherà alle 12.30. Recentemente, Dovbyk ha affrontato un problema muscolare che lo aveva messo a rischio per la trasferta in Liguria, ma ora è considerato completamente recuperato.

Ci si attende che Dovbyk occupi un posto da titolare a Marassi, affiancato da Paulo Dybala, favorito per iniziare la partita rispetto a Soulè. Nel frattempo, la squadra è in attesa di aggiornamenti sulle condizioni di Lorenzo Pellegrini e Le Fee, che sono attualmente acciaccati.

Il mister De Rossi ha recuperato anche il giovane Baldanzi, reduce da una tripletta con la Nazionale U21, il quale è motivato a guadagnare un posto in campo dal primo minuto, giocando a centrocampo insieme a Cristante e Konè. In difesa, è prevista l’opportunità di esordio per Hermoso, che potrebbe essere schierato per la prima volta.

Questa situazione testimonia la crescente competitività nella squadra, con diversi giocatori che lottano per un posto da titolare, evidenziando un buon livello di preparazione e determinazione tra i calciatori. La partita contro il Genoa si prospetta quindi ricca di aspettative, anche alla luce del recupero di Dovbyk e delle possibili novità in campo.

Con una rosa quasi completa, De Rossi ha diverse opzioni a disposizione per affrontare l’impegno, e la squadra appare pronta per scendere in campo e lottare per i tre punti in palio. La sfida non è solo importante per la classifica, ma anche fondamentale per il morale della squadra, che punta a costruire una continuità di risultati positivi.

In conclusione, l’indisponibilità di alcuni calciatori è stata compensata dai recuperi e dalle prestazioni promettenti degli altri, rendendo la Roma una squadra competitiva in vista della sfida con il Genoa. Con la preparazione adeguata e il giusto atteggiamento, i giallorossi sperano di ottenere una vittoria significativa nel prossimo incontro.