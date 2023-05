Roma recupera Spinazzola, ci prova per Dybala

Speranza Lazovic all’ultima per il Verona? Manca solo una giornata alla fine della Serie A… e del fantacalcio: le ultime per la miglior formazione possibile



La Roma sorride in vista della finale di EL: torna Spinazzola, ottimismo Dybala





Alle prese con i problemi fisici sorti dopo l’entrataccia di Palomino dello scorso 24 aprile, Dybala ha collezionato solamente 20 minuti contro l’Inter ed un quarto d’ora contro il Bayer Leverkusen.

Nella giornata di ieri, però, l’attaccante si è allenato a Trigoria senza provare particolare dolore alla caviglia: i fastidi sono quasi del tutto scomparsi e l’intensità dell’allenamento si è alzato. La sua seduta è stata particolarmente buona, tanto da far aumentare le sensazioni positive circa un suo utilizzo contro il Sivigilia.

Difficile che Dybala possa comunque partire titolare mercoledì contro il Siviglia. Più plausibile immaginare un suo ingresso a gara in corso.

Buone notizie invece da Spinazzola, costretto a lasciare il campo nella semifinale di ritorno di Europa League contro il Bayer Leverkusen: il difensore sembra aver superato i leggeri fastidi muscolare. Nella giornata di oggi si è allenato regolarmente con il resto del gruppo squadra: una buona notizia che fa ben sperare in una sua partenza dal primo minuto per la finale di Europa League contro il Siviglia.



Napoli, cambio allenatore praticamente ufficiale: lo conferma Spalletti



Luciano Spalletti, allenatore della SSC Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante un evento a Coverciano. Il tecnico azzurro ha confermato le dichiarazioni di ieri sera di Aurelio De Laurentiis: non sarà più il tecnico dei partenopei.

“A volte per troppo amore ci si lascia. Ora non sono in grado di dare tutto quello che merita Napoli. Ho bisogno di riposarmi. Mi sento stanco. Ho bisogno di staccare un po’. Non allenerò il Napoli o altre squadre. Starò fermo un anno”.



Il Verona si gioca tutto all’ultima giornata: le condizioni di Lazovic e Verdi



Il Verona di Marco Zaffaroni si gioca il tutto per tutto nel prossimo match di campionato. Contro il Milan di Stefano Pioli, avversario piuttosto ostico, gli scaligeri conosceranno il proprio destino: sarà salvezza oppure i veneti retrocederanno in Serie B? Una vittoria terrebbe accesa più di una speranza di salvezza; in caso di vittoria anche dello Spezia si andrebbe allo spareggio.

L’obiettivo numero uno per provare a restare aggrappati alla massima serie passa dal recupero di Darko Lazovic. L’esterno serbo potrebbe recuperare almeno per la panchina. Discorso analogo per Simone Verdi che, ieri, è rimasto in panchina per tutta la durata del match.

