“In data odierna, dalla lettura di articoli pubblicati su ‘Il Fatto Quotidiano’ e ‘Leggo’ si è appreso di ulteriori e non conosciuti aspetti relativi a due diversi interventi espletati da personale dipendente della Questura di Roma avvenuti rispettivamente in data 13 aprile e 25 luglio. Per gli episodi rappresentati, sono state subito promosse attività ispettive interne volte a ricostruire l’esatta dinamica ed accertare le eventuali responsabilità connesse”. E’ quanto si legge in una nota della Questura di Roma in merito a due distinti casi in cui due ragazzi sarebbero stati picchiati da agenti della polizia di Stato.

