Roma protagonista: storia del cinema italiano in mostra

Roma diventa protagonista di una mostra dedicata alla storia del cinema italiano, che si terrà a Castel Sant’Angelo. Titolo dell’esposizione è “Roma e l’invenzione del cinema. Dalle origini al cinema d’autore, 1905-1960”. L’evento sarà visitabile dal 15 ottobre al 18 gennaio e presenterà una vasta selezione di foto e video d’epoca.

La mostra esplorerà oltre sessant’anni di storia, evidenziando come Roma abbia influenzato la produzione cinematografica internazionale nella prima metà del Novecento. Tra i materiali esposti ci sono rari documenti delle prime star del cinema muto, come Francesca Bertini e Lyda Borelli, fino ai periodi segnati dal fascismo. Qui si tratta della nascita dell’Istituto Luce, del Centro Sperimentale di Cinematografia e di Cinecittà, oltre alle innovative visioni di Federico Fellini.

Gian Luca Farinelli, curatore e direttore della Cineteca di Bologna, ha spiegato che l’esposizione offre una panoramica dei primi sessanta anni del cinema, cominciando dal primo film prodotto in Italia, mostrato a Roma nel 1905. Il percorso include titoli iconici come “Quo Vadis”, il neorealismo e la commedia all’italiana, il tutto girato tra le strade della capitale e negli studi di Cinecittà, con la partecipazione di attori provenienti da tutto il mondo.

Luca Mercuri, direttore ad interim del Pantheon e di Castel Sant’Angelo, ha sottolineato che il castello non è solo un luogo di rilevanza archeologica, ma un punto di incontro con le attualità contemporanee. Farinelli ha aggiunto che passeggiando nel castello ci si sente immersi in un film. Inoltre, la mostra sarà proposta agli istituti italiani di cultura nei mesi a venire.