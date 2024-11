Roma, problemi per Dovbyk ancora?

In attesa di conoscere il prossimo allenatore, con Claudio Ranieri in posizione privilegiata, la Roma deve affrontare alcuni problemi di infortuni. Tra le preoccupazioni c’è il ginocchio di Dovbyk, che preoccupa tifosi e dirigenza. L’attaccante ucraino ha raggiunto il ritiro della Nazionale in Turchia solo in un secondo momento e rischia di rientrare a Roma. Non si è ancora allenato e la sua partecipazione nelle partite contro Georgia e Albania è incerta.

La risonanza magnetica al ginocchio, operato in passato, ha dato esito negativo, ma il personale medico della Nazionale ucraina rimane in costante contatto con quello della Roma. Oggi il calciatore sarà nuovamente valutato per decidere se rimanere nel ritiro o tornare in Italia. Finora in questa stagione, Dovbyk ha giocato 11 partite da titolare, segnando 4 gol e fornendo 1 assist, con una FM di 5.91 e una MV di 7.09. Questi numeri non sono particolarmente brillanti, ma rispecchiano anche il rendimento non eccellente dell’intera squadra giallorossa.