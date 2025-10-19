21.9 C
Roma Primavera trionfa 3-0: vittoria convincente su Cagliari

La Roma Primavera torna in campo con grande energia dopo la sosta, battendo il Cagliari con un convincente 3-0 al Tre Fontane. Nonostante l’assenza di alcuni titolari, la squadra diretta da Federico Guidi si impone fin dal primo minuto, grazie all’ottima prestazione degli esterni Lulli e Sangaré, che guidano il gioco.

Sangaré segna il primo gol al 18’ e successivamente Lulli si guadagna un rigore che Della Rocca trasforma, portando il punteggio sul 2-0. Nella ripresa, Arena, servito in contropiede da De Marzi, segna il terzo gol. De Marzi si distingue anche per due parate fondamentali, contribuendo alla solidità complessiva della squadra.

I giallorossi mantengono il controllo del match fino alla conclusione, dimostrando una combinazione di solidità e qualità. Si tratta di una vittoria netta che evidenzia la crescita e le ambizioni di una squadra giovane, ma già pronta a competere a livelli elevati.

