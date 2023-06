Roma Pride, un milione di persone sfilano con Paola e Chiara e il sindaco: “Mai così tanti”

Con o senza il patrocinio della regione Lazio, oggi si è tenuto comunque il Roma Pride. Per le strade della capitale un milione di persone, insieme alle madrine Paola e Chiara, ma anche Elly Schlein, Monica Cirinnà e il sindaco Gualtieri.

Politici di destra con cui dovremmo dialogare? Nemmeno l’ombra.

“Ci teniamo a ringraziare la comunità LGBTQ da sempre per la loro forza e il coraggio. Ci hanno ispirato tante volte e non solo nella musica, anche nell’atteggiamento nel fatto di essere resilienti in una società non sempre aperta a tutti. Noi li ammiriamo e sono un’ispirazione costante. Questo invito è un coronamento di un sogno vero e proprio. Anche se l’amore con la comunità è nato subito, noi abbiamo aperto il primo Pride a Milano nel 2001 quando essere pro comunità non era cool.

Le tematiche che abbiamo affrontato sono state spesso sull’essere liberi e andare contro i pregiudizi. Siamo rimaste ancora oggi all’idea viva che gli essere umani devono andare verso la felicità e la libertà di essere se stessi. La comunità non smette mai di ricordarci quanto è importante lottare essere liberi. Forse chi non ha subito discriminazioni non può capire. Chi ha subito l’essere messo da parte o essere guardato male capisce bene. Il nostro essere qui è un ringraziamento a tutti loro per quello che hanno fatto e fanno. Chi guarda con sospetto ai Pride è perché non conosce”.