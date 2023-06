Roma Pride, in via Labicana l'omaggio di Laika: "Fight for (y)our rights"

Nella notte tra l’8 e il 9 giugno è apparsa una nuova opera della street artist Laika dal titolo ‘Fight for (y)our rights’. Il poster è stato affisso in via Labicana, a pochi passi dalla gay street ed è un omaggio al mese del Pride.

L’opera riprende una celebre immagine del poster del film di Clint Eastwood ‘Flags of Our Fathers’ e Laika la trasforma in chiave queer. “Ogni anno questo è un mese speciale: è la celebrazione di tutte le lotte fatte fino adesso contro discriminazione e violenza nei confronti della comunità Lgbtqia+ e di tutte quelle che verranno. È una gioia vedere come ogni anno siamo sempre di più a scendere in piazza, è però molto triste vedere una parte del paese e soprattutto del governo che fa di tutto per cancellare anni di battaglie”, ha dichiarato l’artista in polemica con il Governo, la Regione Lazio che ha da poco deciso di ritirare il patrocinio al Roma Pride, e la Regione Lombardia.