Roma Pride, in piazza al grido di 'QueeResistenza', madrine Paola & Chiara con 'Furore'

Dalla Capitale con “furore”: sarà la hit di Paola & Chiara a far ballare le migliaia di persone attese per l’onda Pride che invaderà il centro di Roma. Il duo canoro si dice “orgoglioso” di prendere parte alla kermesse che partirà domani da piazza della Repubblica (ore 15) per fermarsi a via dei Fori Imperiali (poco prima di piazza Venezia). Sfileranno 34 carri allegorici, circa 12 in più rispetto allo scorso anno. In testa il camion degli organizzatori del Roma Pride, poi quello del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e a seguire tutti gli altri. Slogan della manifestazione “QueeResistenza, un grido di resistenza, un grido di esistenza”. Cosa significa? “E’ l’insieme di due anime della nostra comunità in questo momento: da un lato la resistenza verso questo Governo, e anche il governatore del Lazio Rocca che ci chiede di fare le scuse, dall’altro lato ‘esistere’: noi come comunità con la nostra identità, i nostri orientamenti, il nostro modo di essere che vivono sempre. Il clima di odio e di omofobia ci fa paura, dobbiamo resistere ed esistere”, spiega Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride 2023 e presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli durante la presentazione della parata.

Il Roma Pride “è la festa non solo della nostra comunità, ma di tutta la città, un grande evento per i diritti che noi vogliamo che cresca sempre di più e diventi sempre più internazionale. Abbiamo deciso quest’anno, non a caso – aggiunge Colamarino -, di programmare appuntamenti in diverse zone di Roma per parlare dei temi del Pride ed essere ancora più visibili”. Tra Rock me Pride e La Pride Croisette, appuntamenti diffusi per tutta la città. Anche a seguito delle polemiche per il ritiro del patrocinio al Pride da parte della Regione Lazio, l’auspicio del portavoce è che la marea arcobaleno quest’anno crescerà fino al milione di persone: “Spero cifra tonda quest’anno”. E poi dopo le polemiche: “Non dobbiamo scusarci con nessuno alla Regione Lazio, la cui guida “ci ha mostrato il vero volto della destra” mentre “diciamo grazie a Roma Capitale. Sì, domani inonderemo la città con tanto amore e tanta gioia”.

Le cantanti Paola & Chiara Iezzi si sono presentate in conferenza stampa, alla vigilia della kermesse, con gonna rainbow e t-shirt bianca con scritta glitterata ‘Viva el Amor’. “Il Pride è il coronamento di un sogno vero e proprio nato anni fa, l’amore con la comunità è nato fin dal 2001, a Milano, abbiamo sentito da subito un legame fortissimo – prende la parola Paola Iezzi – Il Pride significa accettarsi, ad un certo punto della propria vita lo si deve fare. Il pride è questo: ‘mi amo per quello che sono’ e lo urlo in piazza. È una delle manifestazioni più belle che ci sono al mondo. Spero che mai nessuno la blocchi”. Accanto a lei, la sorella Chiara aggiunge: “Per me è una catena dell’amore. Il vestito migliore che si possa indossare è l’accettazione di sé e ispirare gli altri a prendere coraggio è il significato del Pride”. Secondo Paola “sarebbe auspicabile potersi fregiare di vivere in una nazione che offre gli stessi diritti e libertà a tutte le persone di qualunque genere; vedere in qualche modo minacciati i diritti fondamentali per l’esistenza degli essere umani è abbastanza triste”.

Quanto al dietrofront di Arisa, Paola Iezzi sottolinea: “Non bisogna incriminare Rosalba per quello che ha detto, gli artisti spesso vivono nella paura di non poter lavorare, non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo, non tutti abbiamo fiducia nell’esprimere noi stessi. Non ci sentiamo di giudicare ciò che ha detto Arisa, chiaramente non siamo d’accordo, ma secondo noi esistono questioni più importanti rispetto all’uscita infelice di Arisa. Penso che lei abbia subito nella vita l’essere discriminati sicuramente, e questo lascia dei segni importanti e traumi che formano delle paure da grandi”.

Saranno diversi gli esponenti politici che prenderanno parte alla manifestazione, dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri a Nicola Zingaretti, da Elly Schlein ad Alessandro Zan. Tra gli altri Marco Furfaro, Cecilia D’Elia, Annalisa Corrado, Camilla Laureti, Marta Bonafoni e Sandro Ruotolo. Ci sarà inoltre un carro di più Europa con Emma Bonino e Riccardo Magi.

(di Sibilla Bertollini)