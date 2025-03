Roma Pride 2025, la madrina è Rose Villain

Roma Pride 2025 sta per prendere forma e, sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, Rose Villain è stata scelta come madrina dell’evento. Inizialmente, si puntava su Dua Lipa, ma quest’ultima non ha risposto. Mario Colamarino, presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e portavoce del Roma Pride, ha elencato le madrine precedenti, come Elodie nel 2022 e Paola & Chiara nel 2023.

Colamarino ha denunciato le politiche repressive del governo Meloni, evidenziando come abbiano portato a leggi che penalizzano la comunità LGBTQIA+ a livello globale. Questa repressione viene utilizzata come una distrazione, marginalizzando e criminalizzando le persone queer. La comunità viene accusata di propaganda per la semplice rivendicazione della propria esistenza e identità, subendo odio e violenza per il proprio orientamento sessuale o identità di genere. Inoltre, si richiede da anni una legge di protezione, ma la politica sembra concentrarsi su questioni considerate più importanti.

Colamarino critica anche il governo per tentare di negare la libertà di autodeterminazione, contraddicendo la stessa Giorgia Meloni, che rivendica il suo diritto come Presidente del Consiglio. La comunità LGBTQIA+ non accetta di essere ridotta a un binarismo patriarcale e rivendica il diritto di autodeterminazione per tutti, inclusa Meloni. La negazione dell’esistenza delle famiglie LGBTQIA+ e l’imposizione di misure come il divieto di gestazione per altri vengono considerati attacchi incostituzionali. Il Roma Pride e la comunità LGBTQIA+ si dichiarano quindi “Fuorilegge”, pronti a non rinunciare alle proprie rivendicazioni.