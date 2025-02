Roma-Porto 3-2, giallorossi agli ottavi di Europa League

La Roma conquista la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League battendo il Porto 3-1 nel match di ritorno dei playoff. Dopo il pareggio dell’andata (1-1), i giallorossi ribaltano la situazione grazie a una doppietta di Dybala e a un gol di Pisilli. Il Porto, in avvio, si porta in vantaggio al 27′ con Aghehowa, che realizza un gol spettacolare con una rovesciata, sfruttando un errore di rinvio di Svilar.

Nonostante il colpo subito, la Roma reagisce e pareggia al 35′: Dybala, al termine di un’azione ben orchestrata, segna da distanza ravvicinata. Solo quattro minuti dopo, l’argentino firma la doppietta, ricevendo un assist di Koné e piazzando il pallone nell’angolino, portando il punteggio sul 2-1. La situazione per il Porto si complica ulteriormente al 50′, quando Eustaquio riceve il cartellino rosso dopo un intervento su Paredes, lasciando la squadra in dieci per tutto il secondo tempo.

La Roma continua a cercare il terzo gol, sfiorando il colpo più volte, ma rischia al 69′ quando Aghehowa colpisce il palo con un tiro insidioso. L’incontro sembra chiudersi all’83’, quando Dybala serve Angelino, il quale mette in mezzo un assist perfetto per Pisilli che sigla il 3-1. In pieno recupero, però, la Roma commette un errore che porta a un autogol di Rensch, chiudendo la partita sul 3-2. Nonostante l’episodio finale, i giallorossi avanzano agli ottavi con una prestazione convincente.