Roma Pass digitale: novità e sconti per turisti nel 2025

Nel panorama culturale e turistico di Roma, una novità interessante si profila all’orizzonte. La celebre Roma Pass, il biglietto che da anni facilita la visita della Capitale, si prepara a un restyling digitale.

A partire da fine luglio 2025, i turisti potranno acquistare la nuova card da 48 e 72 ore tramite un’app e un portale dedicati. Questa versione aggiornata non solo offrirà accesso alla rete di mezzi pubblici e ai principali musei e attrazioni, ma introdurrà anche una serie di sconti su eventi culturali e sportivi. Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, ha dichiarato che la card diventerà una vera e propria piattaforma multifunzionale, offrendo biglietti a prezzo ridotto per concerti e spettacoli all’Auditorium Parco della Musica e al Teatro dell’Opera, oltre alle partite di Roma e Lazio.

La nuova Roma Pass si propone così di rendere l’esperienza turistica a Roma più ricca e accessibile, presentando ulteriori vantaggi che sono ancora in fase di definizione. Con quest’innovazione, l’obiettivo è posizionare Roma come una delle città più attrattive e moderne a livello internazionale, offrendo ai visitatori un’opportunità unica di vivere la cultura e gli eventi della Capitale in modo pratico e coinvolgente.