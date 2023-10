Roma, operaio muore investito mentre è al lavoro sul Gra

Un operaio è morto in un grave incidente avvenuto sul Grande raccordo anulare, all’altezza della galleria ‘Selva Candida’. Altri due operai e la conducente del veicolo sono rimasti feriti nell’impatto. Lo rende noto Anas spiegando che, a causa del sinistro, il traffico è rallentato lungo la carreggiata esterna all’altezza del km 7.

Come ricostruisce Anas, nel sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, “un veicolo ha investito tre operai, dipendenti di una ditta di manutenzione incaricata da Anas, che stavano lavorando all’interno dell’area di cantiere approntata nella corsia di emergenza della galleria ‘Selva Candida’”. Nell’impatto, avvenuto all’imbocco della galleria, uno degli operai è deceduto.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per gli accertamenti della dinamica, la gestione della situazione e il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. Anas esprime “il suo cordoglio e la vicinanza alla famiglia dell’operaio deceduto”.

I due operai feriti sono stati trasportati all’ospedale Sant’Andrea Sul posto è poi intervenuta la polstrada per i rilievi.

Dalle prime informazioni, un’auto, guidata da una donna, ha sbandato finendo contro il camion della manutenzione con gli operai che stavano lavorando. Sarebbe rimasta ferita anche la conducente dell’auto.