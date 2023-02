Collocamento in comunità per il figlio minore del filippino fermato per l’omicidio di Michael Lee Pon, avvenuto la sera del 19 febbraio scorso a Roma nei pressi del piazzale della stazione ferroviaria Valle Aurelia. Il 16enne è gravemente indiziato di aver commesso l’omicidio in concorso con suo padre. La misura cautelare, emessa dal gip del Tribunale per i Minorenni di Roma, su richiesta della Procura per i minori, è stata eseguita dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Roma.