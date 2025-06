Roma: Nuova Aggressione Omofoba al Pigneto, L’allerta Sale

Una nuova aggressione omofoba ha colpito una coppia gay a Roma nel quartiere Pigneto, segnando un episodio di violenza in un contesto già allarmante per la comunità LGBTQ. Venerdì notte, mentre si scambiavano un bacio, Mario e il suo compagno sono stati avvicinati da un gruppo di cinque ragazzi, uno dei quali ha iniziato a insultarli. Poco dopo, gli insulti si sono trasformati in un’aggressione fisica. I due sono stati picchiati con bastoni e calci, ma fortunatamente l’intervento di alcuni passanti ha evitato il peggio.

Mario ha raccontato di essere stato bersaglio di epiteti omofobi e di come, dopo una prima interazione verbale, l’aggressore sia tornato con un bastone, supportato dai quattro amici. Questo episodio è solo l’ultimo di una serie di attacchi omofobi in diverse città italiane, tra cui Venezia, Catania e Treviso, con almeno cinque casi riportati in meno di un mese.

La coppia ha sporto denuncia, sottolineando la preoccupazione per un clima di violenza crescente nei confronti delle persone LGBTQ. Questi eventi sollevano interrogativi su una cultura che spesso trasmette messaggi di intolleranza, con preoccupazioni sulla responsabilità di chi detiene posizioni di potere e la necessità di affrontare le discriminazioni.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.biccy.it