Roma-Napoli 1-1, Angelino al fotofinish gela Conte

Dopo sette vittorie consecutive, il Napoli pareggia 1-1 contro la Roma all’Olimpico il 2 febbraio 2025, perdendo l’opportunità di allungare sull’Inter in classifica. Gli azzurri passano in vantaggio al 29′ con un gol di Spinazzola, ma Angelino segna per i giallorossi al 92′, portando il punteggio finale in parità. Con questo risultato, il Napoli si porta a 54 punti dopo 23 giornate, mantenendo tre lunghezze di vantaggio sull’Inter, che deve recuperare una partita con la Fiorentina. La Roma, dal canto suo, si trova al nono posto con 31 punti.

La partita inizia con entrambe le squadre attente in difesa. Al 12′, Lukaku serve McTominay, ma la difesa della Roma riesce a liberare. Politano viene ammonito dopo due minuti per simulazione e Lukaku tenta una conclusione al 16′, ma manca il bersaglio. Al 25′, El Shaarawy non inquadra la porta, e al 28′ Soulé spreca un’occasione. Il Napoli sblocca il risultato un minuto dopo con Spinazzola, che segna un delizioso pallonetto. La Roma, dopo un avvio difficile, sfiora il pareggio prima dell’intervallo con un colpo di testa di Ndicka, parato da Meret.

Nella ripresa, il Napoli cerca di allungare e sfiora il raddoppio con McTominay. I giallorossi provano a reagire con cambi strategici, ma Paredes colpisce il palo. La situazione si complica ulteriormente per il Napoli, che subisce il gol di Angelino all’ultimo minuto, fissando il punteggio sul 1-1.