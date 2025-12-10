9.3 C
Musica

Roma Music Festival

Talento, passione e qualità sono stati i veri protagonisti della serata conclusiva del Roma Music Festival, la kermesse dedicata alla musica emergente ideata e prodotta da Andrea Montemurro, che anche quest’anno ha saputo richiamare un pubblico numeroso e attento.

Sul palco del Teatro Golden di Roma, si sono esibiti ben 25 finalisti, suddivisi nelle categorie duo, interpreti e cantautori. Ognuno di loro ha portato sul palco un progetto artistico originale, regalando al pubblico una finale ricca di emozioni, intensità e musica di grande livello.

I concorrenti, provenienti da ogni parte d’Italia, erano stati selezionati nel corso di mesi di casting, esibizioni live e prove di valutazione. Una preparazione lunga e accurata che ha permesso di presentare al pubblico solo i talenti più meritevoli. Davanti a una giuria composta da professionisti del settore, gli artisti hanno dimostrato padronanza del palco, personalità artistica e una sorprendente maturità musicale.

Nella categoria duo, ad aggiudicarsi la vittoria è stato il duo dei Babols con il brano pop Fiamme, una canzone energica e ben costruita che ha conquistato la giuria per la freschezza dell’arrangiamento e l’affiatamento tra i due interpreti. Tra gli interpreti, a imporsi è stata la giovanissima Gaia Fuscà, che con una toccante e intensa versione del brano Fango in paradiso ha emozionato pubblico e giurati, distinguendosi per sensibilità interpretativa e qualità vocale.

Per la categoria cantautori, la vittoria è andata all’artista cagliaritana Obliqva, che ha presentato il brano Cutre Malacopa, un pezzo originale e ricco di personalità, capace di unire sonorità contemporanee e una scrittura profonda. A condurre la serata è stato lo storico volto di Radio Radio Stefano Raucci, che con la sua esperienza e capacità comunicativa ha accompagnato il pubblico attraverso le varie esibizioni, contribuendo a creare un’atmosfera coinvolgente e professionale.

L’evento conferma ancora una volta il Roma Music Festival come un punto di riferimento imprescindibile per la musica emergente, dando spazio a talenti che spesso faticano a trovare palchi e occasioni per esprimersi. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal produttore e ideatore della manifestazione, Andrea Montemurro, che ha dichiarato: “Il livello artistico si è confermato elevatissimo anche in questa edizione. Il Roma Music Festival si conferma la casa della musica emergente e del talento. Vedere tanti giovani e giovanissimi credere nella musica e mettersi in gioco con tanta dedizione è per noi motivo di orgoglio e la dimostrazione che stiamo percorrendo la strada giusta.” Un’edizione che lascia il segno e che rinnova l’impegno del Festival nel promuovere la creatività, la cultura musicale e il futuro della musica italiana.

