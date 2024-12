Roma, motociclista perde la vita in un incidente

Oggi a Roma si è verificato un tragico incidente stradale. Questa mattina, intorno alle 8.30, in via del Casale di San Basilio, all’incrocio con via Nomentana, un’auto Dacia Sandero ha colliso con un motoveicolo Honda Sh. Il conducente del motociclo, un uomo italiano di 59 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato al Policlinico Umberto I, dove, sfortunatamente, è deceduto. L’altro coinvolto, il conducente della Dacia, un uomo di 49 anni, è stato anch’egli portato in ospedale per accertamenti medici.

La Polizia Locale è intervenuta immediatamente sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari. Le indagini sono attualmente in corso per determinare l’esatta dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.