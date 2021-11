Un bambino di 7 anni è rimasto ferito questo pomeriggio, colpito da un mobile caduto dal balcone di un appartamento al primo piano nel quartiere Torre Angela a Roma. Secondo quanto ricostruito finora il proprietario dell’appartamento, un uomo di 60 anni, zio del bambino rimasto ferito, aveva portato sul balcone alcuni arredi forse per effettuare delle pulizie e uno di questi è caduto colpendo alla testa il nipote che si trovava nel cortile. Il bambino, soccorso dal 118, è stato portato in codice rosso ma cosciente all’ospedale Bambino Gesù. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.