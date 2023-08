Roma-Milan, Lukaku: "Emozionato da accoglienza"

Romelu Lukaku pronto a iniziare l’avventura con la Roma, che domani sera 1 settembre riceve il Milan nell’anticipo in calendario per la terza giornata della Serie A 2023-2024. Il centravanti belga è sbarcato nella capitale 2 giorni fa, accolto da migliaia di persone. “L’accoglienza che questo Club e questi tifosi mi hanno riservato mi ha emozionato e rappresenta uno stimolo ulteriore a dare tutto per la mia nuova squadra. Ho respirato l’atmosfera dello Stadio Olimpico da avversario, ho sentito il calore dei romanisti e oggi è bello sapere di farne parte”, dice Lukaku al sito della Roma.

“Ho avuto modo di confrontarmi con la proprietà nei giorni scorsi e sono rimasto colpito dalla loro ambizione. Adesso dobbiamo lavorare, essere umili e crescere partita dopo partita: da parte mia non vedo l’ora di mettermi a disposizione dei miei compagni, dentro e fuori dal campo”.

Difficilmente Lukaku potrà dare il proprio contributo domani. I giallorossi potrebbero essere costretti a rinunciare anche a Paulo Dybala. “La Roma è forte con o senza Dybala e Lukaku. È una squadra organizzata, molto fisica e pericolosa. Concede poco ed è forte sulle palle inattive: dovremo essere preparati”, dice Stefano Pioli, allenatore del Milan. L’arrivo di Lukaku “a livello di ambiente cambia poco perché la Roma fa sold out da tanto tempo. Noi lavoriamo per giocare queste partite in stadi così, queste cose non ci spaventano ma ci stimolano”.