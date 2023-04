Roma-Milan, così Pioli in conferenza stampa

Milan impegnato domani all’Olimpico di Roma contro la compagine giallorossa allenata da Josè Mourinho. Oggi mister Pioli ha presentato così la gara in conferenza stampa. Riportiamo uno stralcio delle dichiarazioni: “Giroud sta bene. Ha avuto necessità di fare qualche giorno di scarico ma è disponibile per giocare. Leao è sempre stato dentro al progetto. In ogni stagione qualsiasi giocatore non può essere al 100% per 10 mesi, adesso lui sta bene e le prestazioni positive servono anche per avere entusiasmo, fiducia e coraggio. Da Leao ci aspettiamo tanto, questo è chiaro. Ibrahimovic sta un po’ meglio, vedremo nei prossimi giorni. Non sarà disponibile insieme a Pobega – ha meno dolore di prima, ci auguriamo non sia un’assenza lunga – e Florenzi, che ha avuto l’influenza nelle ultime ore.

Leao in questi anni è il giocatore che è stato più tempo nel mio ufficio, quindi il mio legame con lui è molto forte. La posizione di Bennacer dipende dagli atteggiamenti della squadra avversaria. Noi lavoriamo tanto su queste situazioni, ma sono anche gli avversari che determinano gli spazi che andiamo a occupare. Avere giocatori duttili è molto importante per noi: ad esempio, so che Bennacer e Krunic possono essere spostati di posizione senza problemi”.

Fantacalcio.it per Adnkronos