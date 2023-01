Roma, Metro A ferma tra Termini e Battistini: la rabbia degli utenti sui social

Mattinata di passione per cittadini romani e turisti a causa di un guasto alla metro A di Roma, che ha determinato la parziale sospensione del servizio nel tratto fra Termini e Battistini. I tecnici Atac hanno iniziato a lavorare alle 6 di mattina per risolvere il problema ed è stato attivato un servizio sostitutivo di superficie con oltre 70 autobus per contenere al massimo il disagio ai clienti.

Inizialmente il servizio risultava attivo tra Termini e Anagnina e tra Ottaviano e Battistini, ma nell’orario di punta è scattato il blocco della tratta tra Termini e Battistini, facendo riversare nell’area esterna alla stazione Termini le centinai di persone rimaste a piedi.

L’intervento tecnico, riferisce l’azienda in una nota, è stato complicato dalla posizione nella quale si è verificata l’anomalia alla linea aerea che ha fatto intervenire le protezioni elettriche. Verso le 11 l’avviso: “Abbiamo ripristinato la circolazione sulla tratta Termini-Battistini e il servizio sta tornando, gradualmente, alla normalità. Atac si scusa per il disagio”.

Ma sui social si è riversata la rabbia degli utenti. “Un problema succede. Ma la gestione dell’emergenza, come sempre è da terzo mondo! Dove sono i bus sostitutivi? Bravi! (E l’abbonamento sale)”, scrive un utente. “Metro A chiusa da termini direzione Battistini, personale che avvisa a voce, turisti spaesati perché l unica parola in inglese che sentono dirgli è Closed,solo Anagnina signori!!! Che vergogna”, si legge in un altro post.

“La Metro A chiusa da Termini a Battistini. Atac pensa di sostituire il servizio con un paio di navette. Bene, sono ferma dentro la navetta da 27 minuti, non facciamo un passo”, scrive una ragazza a corredo di uno scatto di Piazza dei Cinquecento stracolma.

E ancora: “Paralisi totale serpentone di bus sostitutivi fermi fanno scendere utenti a piedi per Termini odissea oggi non uscite, non andate a lavoro”

Sul disservizio è intervenuto il Codacons che ha annunciato che presenterà un esposto in Procura per tutelare gli interessi dei passeggeri. “Presenteremo oggi stesso un esposto alla Procura di Roma chiedendo di aprire una indagine contro Atac e Comune per la possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio – afferma il presidente Carlo Rienzi – Episodi come quello odierno sono inaccettabili perché non solo interrompono un servizio regolarmente pagato dagli utenti, che acquistano biglietti e abbonamenti per un trasporto pubblico che deve essere efficiente e costante, ma arrecano un danno all’intera città, aumentando il traffico veicolare in superficie e paralizzando la circolazione di bus e auto”. “Pubblicheremo inoltre oggi un modulo sul sito del Codacons attraverso il quale tutti i passeggeri coinvolti nei disagi odierni che hanno subito danni a causa dell’interruzione della metro potranno chiedere il giusto risarcimento al sindaco Gualtieri e Atac”, conclude Rienzi.