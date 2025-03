Roma, manifestazione oggi al Quarticciolo contro il ‘modello Caivano’

“Siamo qui per cambiare radicalmente il Quarticciolo”. Gli abitanti della borgata periferica di Roma si mobilitano contro il ‘modello Caivano’, con circa 2.000 partecipanti che sfidano la pioggia durante una manifestazione organizzata da Quarticciolo Ribelle. Il corteo, privo di bandiere politiche, è caratterizzato da slogan come ‘Quarticciolo alza la voce’ e cartelli che denunciano le disuguaglianze e chiedono casa, lavoro e diritti. I manifestanti esprimono il loro rifiuto per il degrado, chiedendo di rispettare il quartiere.

Irene, proveniente da Caivano, sottolinea il degrado presente nel suo quartiere, avvertendo che il ‘modello Caivano’ non è un esempio da seguire. Durante il corteo viene esposta una riproduzione dell’ex questura, simbolo di resistenza contro l’illegalità. Tra i partecipanti ci sono anche esponenti politici come il presidente del municipio V, Mauro Caliste, e membri del Partito Democratico.

Pietro Vicari di Quarticciolo Ribelle afferma che la manifestazione coincide con la scadenza di 60 giorni per individuare interventi di riqualificazione sociale ispirati al ‘modello Caivano’. Vicari avverte che gli interventi devono emergere dal dialogo con gli abitanti, evitando imposizioni dall’alto. Critica anche l’approccio delle forze dell’ordine nei confronti dell’illegalità, che uniforma situazioni di bisogno a situazioni di profitto illegale, aggravando le condizioni di chi vive nel quartiere. La manifestazione si conclude con torce accese, creando una suggestiva atmosfera luminosa in piazza del Quarticciolo.