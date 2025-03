Roma, manifestazione antifascista a Monteverde

Una manifestazione organizzata dall’Assemblea antifascista di Monteverde si sta svolgendo nelle strade di Monteverde Vecchio, a Roma. Partecipano centinaia di persone, prevalentemente giovani, che stanno percorrendo via Bolognesi e attraversando viale di Villa Pamphili, portando striscioni, megafoni e bandiere antifasciste e palestinesi. Gli studenti del liceo Manara dichiarano: “Siamo qui per combattere l’odio e le discriminazioni, e per sostenere la causa del popolo palestinese che da 70 anni lotta per la sua autodeterminazione”. La manifestazione è accompagnata dalla presenza di diverse camionette della polizia e da numerosi agenti che monitorano la situazione nelle vie circostanti.