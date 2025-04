Roma, l’identikit del nuovo allenatore gradito ai Friedkin

Il prossimo allenatore della Roma sarà italiano e avrà una solida esperienza nella Serie A e a livello internazionale. I Friedkin cercano un profilo in grado di avviare un nuovo ciclo, lavorando su un progetto di almeno tre anni. Fonti autorevoli confermano che non si faranno scelte “esotiche” o rischiose, in quanto la proprietà ha appreso dagli errori della stagione attuale.

La presenza di Claudio Ranieri è vista come una garanzia per questo processo, riflettendo un crescente rispetto da parte della proprietà nei suoi confronti. Il nome del nuovo allenatore sarà in linea con questo profilo, e spunteranno candidati come Stefano Pioli, Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri e Gian Piero Gasperini, nonostante le smentite su Ranieri. Altri aspiranti includono Vincenzo Montella, Roberto Mancini e Roberto De Zerbi.

Inoltre, Ranieri ha sottolineato che la scelta sarà influenzata da alcuni criteri personali, come la disponibilità a rispettare i vincoli di bilancio sul mercato, la volontà di impegnarsi per un futuro prospero e l’abilità di identificarsi con una piazza che apprezza le figure carismatiche. La combinazione di queste caratteristiche, possedute da Ranieri e riconosciute nella valutazione di altri candidati, sarà determinante nella selezione del nuovo allenatore. L’annuncio potrebbe avvenire a breve, mantenendo alta l’attenzione su come si sviluppa questo importante passaggio per il club giallorosso.