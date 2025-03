Roma, lesione muscolare per Celik

La Roma sta attraversando un buon periodo e si prepara per il match di ritorno contro il Bilbao. Tuttavia, l’allenatore Ranieri deve affrontare l’assenza di Celik, che ha subito un infortunio. Dopo aver effettuato accertamenti clinici, il giocatore ha riportato una lesione di primo grado del tendine congiunto bicipite femorale della coscia sinistra. Questo infortunio lo terrà fuori per circa 15 giorni, con una rivalutazione delle sue condizioni prevista quotidianamente. La situazione è favorevole per Ranieri e per i fantallenatori, dato che il giocatore potrebbe tornare per la partita contro il Lecce del 29 marzo. Qualora non riuscisse a recuperare in tempo, è probabile che sia disponibile per il 6 aprile, quando la Roma affronterà la Juventus.

Nella prossima partita di campionato, Ranieri avrà a disposizione Mancini, che ha dovuto saltare l’incontro con l’Empoli a causa di una squalifica. La Roma e il suo allenatore si preparano quindi per affrontare le prossime sfide con un mix di assenze e recuperi. La situazione attuale mette in evidenza la necessità di gestire gli infortuni e le squalifiche per mantenere la squadra competitiva in un momento cruciale della stagione. La Roma punta a sfruttare al meglio i ritorni di giocatori chiave per affrontare il calendario serrato che la attende.